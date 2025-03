Improvvisa rottura sulla condotta dell’Abatemarco, Cosenza resta senza acqua

StrettoWeb

Una nuova interruzione della fornitura idropotabile si sta registrando a Cosenza, ma anche in altri 26 comuni della provincia, a causa dell’improvvisa rottura di una condotta dell’Acquedotto Abatemarco verificatasi in località Marturano, nel Comune di Cervicati. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical, sottolineando che “l’interruzione dell’erogazione della fornitura idropotabile si è resa necessaria per eseguire i lavori di riparazione che, presumibilmente, termineranno nella stessa giornata di oggi, con conseguente ripristino dell’ordinaria fornitura idropotabile. Si avvisa la cittadinanza che, dopo il termine dei lavori, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime”.

Il pressante appello di Caruso a Sorical

Il Sindaco Franz Caruso ha rivolto un pressante appello alla Sorical per accelerare il più possibile l’ultimazione dei lavori anche in virtù del fatto che domani a Cosenza si apre la Fiera di San Giuseppe. “Il Comune di Cosenza non ha alcuna competenza e responsabilità sull’Abatemarco, la cui nuova rottura – afferma il sindaco Franz Caruso – è un’ulteriore prova di quanto sia indispensabile intervenire in maniera definitiva sugli schemi idrici del nostro acquedotto per renderli più funzionali possibile. Lo deve fare, dunque, Sorical che ne è deputata. Certamente, non è più consentito subire la ripetuta cessazione del servizio che produce gravi disagi alle comunità interessate. A Sorical chiedo di intervenire tempestivamente per ripristinare la fornitura idropotabile al Comune di Cosenza ed agli altri 26 Comuni interessati. Non vorrei, infatti, che si verificasse quanto già accaduto pochi giorni addietro, quando, per una stessa rottura della condotta i rubinetti delle nostre case sono rimasti a secco per giorni, causando enormi problemi anche agli esercizi commerciali e, soprattutto, alle strutture sanitarie ed ospedaliere”.

“Cosenza, peraltro – ha concluso Franz Caruso – vive già una situazione di emergenza che oggi si aggrava perché siamo in un periodo particolare, in quanto la città sta affrontando l’organizzazione della Fiera di San Giuseppe con i numerosi stand che si stanno già posizionando e la cui inaugurazione è prevista per domattina. Da qui la mia richiesta formale e pressante affinché si faccia presto, dunque, agendo senza soluzione di continuità, per ripristinare subito la fornitura dell’acqua alle nostre popolazioni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.