Il Messina Volley si impone 3-0 contro Santa Teresa

StrettoWeb

Vittoria casalinga per il Messina Volley che, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, si impone per 3-0 sulla Soluzioni d’Interni Santa Teresa nella 16ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi conquistano tre punti preziosi in chiave play-off, mantenendo invariato il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Primo set con il Messina Volley avanti per 3-0 con due spunti di Sara Arena. Gloria Scimone sigla il +4 (8-4) e capitan Michela Laganà il +7 (11-4). Mister Alessandro Prestipino chiama la pausa e le padrone di casa piazzano uno nuovo break determinato il +10 (14-4) con Marika Arena e Giovanna Biancuzzo.

L’ace di Scimone e il muro di Arena S. concretizzano il +12 (17-5) e, sul 19-7 per le peloritane, il coach ospite chiama il secondo discrezionale. Arena S. segna il +13 (21-8), mentre tre punti di Giulia Mondello chiudono il parziale a favore del Messina Volley (25-9). Secondo in equilbirio fino al 5 pari, quando il muro di Sara Filiciotto e il pallonetto di Ausilia Lupica portano avanti le joniche (+2; 5-7). Le locali si ricompattano e trovano il pari (7-7) e, dopo un batti e ribatti, tracciano il +3 (12-9) con Biancuzzo e Arena M. Coach Prestipino chiama time-out, ma Arena S. e Mondello volano a +5 (14-9).

Le ospiti, trainate da Fabiana Cannata, accorciano a -1 (14-13), ma il Messina Volley sviluppa un nuovo break che gli consente di portarsi a +3 (17-14) con Mondello e Arena M. Ancora Arena M. e due volte Scimone portano a 5 (20-15) i punti di vantagglio per le padrone di casa, con le ospiti al loro secondo discrezionale. Arena M. firma il +6 (21-15) e sempre l’attaccante giallo-blu, coadiuvata da Giorgia Runci, materializza il set-point (24-16). Lupica lo annulla, ma Mondello chiude il parziale in favore delle peloritane (25-17).

Messina Volley a testa bassa nel terzo set (+9; 10-1) con protagoniste Mondello, Scimone e Biancuzzo. Un pallonetto di Scimone concretizza il +10 (12-2), ma l’ace di Giada Garufi accorcia (-8; 12-4). Cannata e Lupica riducono ulteriormente (-7; 13-6), mentre due volte Arena M. torna a +8 (15-7). Mister Prestipino chiama la pausa e, dopo un batti e ribatti, Scimone sigla il +9 (22-13). Le ospiti reagiscono e tornano a -5 (22-17) grazie al muro di Lupica. E’ adesso mister Trimarchi a chiamare time-out ed al rientro due punti di Arena M. materializzano il match-point (24-17). Lupica lo annulla, ma il muro di Runci chiude l’incontro il favore delle atlete del presidente Mario Rizzo.

Le parole di Trimarchi

“Abbiamo ottenuto un 3-0 contro una squadra che, oggettivamente, è arrivata qui rimaneggiata – commenta mister Trimarchi a fine gara –. Io in settimana avevo chiesto alle ragazze di concentrarci dal lato nostro della rete ed ho visto una prestazione convincente in tutti i fondamentali. Io sono soddisfatto e questa partita viene dopo una buona settimana di allenamento. Anche se adesso si entra nel clou della stagione, in realtà non siamo mai usciti dalla pressione in quanto anche le partite, sulla carta, più semplici, si sono dimostrate tirate. Sono contento in quanto vedo una crescita generale durante la settimana e questo ci deve fare ben sperare. E’ ovvio che ogni gara deve essere vissuta come una piccola finale”.

Messina Volley – Soluzioni d’Interni Santa Teresa 3-0 (25-9; 25-17; 25-18)

Messina Volley: Pecoraro, Lorusso, Mondello 14, Laganà (Cap.) 1, Ignoto, Runci 3, Sorbara, Scimone 14, Arena M. 12, Biancuzzo 8, Pasa, Arena S. 7, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Soluzioni d’Interni Santa Teresa: Garufi 4, Camelia 2, Lupica 13, Cannata (Cap.) 6, Briguglio, Marzo, Filiciotto 1, Scarfì (Lib. 1). All. Prestipino.

Arbitri: De Nigris e Cardaci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.