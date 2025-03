Il messinese Giovanni Remigare celebra la 100ª puntata di “Tatanka” con Hubner e Adani

StrettoWeb

Traguardo importante per Giovanni Remigare, giornalista e conduttore messinese, che ha celebrato la 100ª puntata di “Tatanka – Senza Giri di Parole” insieme a due grandi nomi del calcio: Dario Hubner e Lele Adani. La trasmissione, trasmessa sul canale Instagram di Stanleybet News in collaborazione con la testata CalcioTime, ha raggiunto un traguardo significativo, consolidandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di sport.

Remigare, originario di Spadafora, ha guidato con professionalità ed entusiasmo un programma che, nel tempo, ha ospitato grandi protagonisti del mondo del calcio e dello sport in generale. Tra i tanti nomi illustri passati per “Tatanka” figurano Giancarlo Fisichella, Dario Dainelli, Antonio Filippini, Alessandro Parisi, Alessandro Calori, oltre allo stesso Lele Adani, che ha preso parte alla speciale puntata numero 100.

Un successo che è anche un motivo d’orgoglio per la Sicilia, che vede emergere sempre più Giovanni Remigare come uno dei conduttori più talentuosi e promettenti degli ultimi anni. Con la sua capacità di coinvolgere gli ospiti, Remigare ha saputo costruire uno spazio di approfondimento autentico e diretto, senza fronzoli, ma con contenuti di grande valore.

