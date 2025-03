Il Consorzio Olio di Calabria Igp protagonista al Sol2Expo di Verona

StrettoWeb

Sol2Expo, il Salone Internazionale sugli oli di oliva, ha certamente apprezzato il lavoro del Consorzio Olio di Calabria IGP che ha saputo rappresentare la Calabria ad una delle manifestazioni di settore più seguite di sempre. Due gli incontri divulgativi importanti, oltre alla partecipazione attiva nel corso dell’intera fiera nel padiglione della Regione. Il primo ha ospitato il convegno dal titolo “Un tuffo nell’oro“, a cura del Consorzio Olio di Calabria Igp, dove si è discusso del rapporto tra sport, alimentazione e benessere, all’interno del Padiglione 2/Stand E3-E4/Regione Calabria.

Nel corso della giornata ospite dello stand il Ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che si è intrattenuto, tra gli altri, con il Presidente Consorzio Olio di Calabria Igp Massimino Magliocchi, con l’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo, con il Direttore del Consorzio Olio di Calabria Igp Giuseppe Perri e con il campione olimpionico di tuffi della Nazionale Italiana e testimonial Olio di Calabria Igp Giovanni Tocci, per parlare dello stato dell’arte dell’olivicultura calabrese. Ed il secondo con il convegno “Un’etichetta unica e inimitabile” incentrato sul nuovo collarino anti contraffazione, realizzato in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Ha introdotto Giuseppe Perri, Direttore Consorzio Olio di Calabria IGP e sono intervenuti Massimino Magliocchi, Presidente Consorzio Olio di Calabria IGP, Annalisa Griffo, Responsabile Market Unit Agrifood IPZS, Fulvia Caligiuri, Direttore Generale ARSAC e Gianluca Gallo, Assessore Agricoltura Regione Calabria. Tanti apprezzamenti per il Consorzio all’appuntamento annuale che riunisce produttori, esperti, buyer e innovatori da tutto il mondo per esplorare il futuro degli oli vegetali. “La nuova edizione di una fiera storica, SOL, si evolve per diventare il punto di riferimento internazionale”, ha ribadito il presidente Magliocchi. Esperienza unica e immersiva che ha posto al centro l’olio d’oliva, la sostenibilità e l’eccellenza del prodotto calabrese.

