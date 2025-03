Il 27 e il 28 marzo “Perfetti Sconosciuti” al Teatro Cilea | INFO

StrettoWeb

La Stagione 2025 della Polis Cultura al Teatro Cilea di Reggio Calabria entra nel vivo con alcuni degli appuntamenti più attesi della sua rassegna invernale, a partire dal prossimo, la commedia Perfetti Sconosciuti di Giovedì 27 e Venerdì 28 Marzo alle 21. Tratto dalla omonima commedia cinematografica che ha riscosso un successo internazionale rilevante, tanto da vantare il più alto numero di remake del cinema italiano con versioni realizzate in tutto il mondo, lo spettacolo rispecchia perfettamente il film mantenendo intatta l’originalità della trama e l’efficacia dei suoi interpreti.

Lo stesso regista del film Paolo Genovese (in sala in questi giorni con un altro successo, Follemente), firma la sua prima regia teatrale portando in scena appunto l’adattamento di Perfetti sconosciuti. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere appunto “perfetti sconosciuti”.

“Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?”. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi…

Di grande livello anche il cast degli attori con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti, Valeria Solarino. Produce la Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in co-produzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production.

Prossimo appuntamento con la Polis Cultura al Teatro Cilea è il grande evento Aida di Giuseppe Verdi nella versione di Franco Zeffirelli, il 4 e il 6 Aprile, un’opera fortemente voluta dalla storica organizzazione reggina per festeggiare i 40 anni di Catonateatro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.