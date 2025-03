IC Melicucco, al via due importanti progetti di lettura

StrettoWeb

La lettura è una finestra aperta sulla conoscenza, un’occasione per coltivare il pensiero critico, affinare la capacità di ascolto e favorire la condivisione. Con questa consapevolezza, l’Istituto Comprensivo di Melicucco ha avviato due significativi progetti curricolari, I nonni raccontano e Le Olimpiadi del libro, con l’obiettivo di avvicinare gli alunni al piacere della lettura. I “percorsi” di lettura fortemente voluti dal Dirigente scolastico, dott.ssa Emanuela Cannistrà, e curati dalla maestra Wilma Scattarreggia per le sezioni dell’Infanzia e dalla prof.ssa Fortunata Araniti per gli altri ordini di scuole, hanno coinvolto gli alunni dei plessi dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Melicucco, offrendo loro un percorso formativo e stimolante, con la consapevolezza che la lettura non solo arricchisce il bagaglio culturale, ma favorisce il confronto e il dialogo, elementi fondamentali per la crescita personale e collettiva di ogni alunno.

Nella Scuola dell’Infanzia, nei giorni 24 marzo, 29 aprile e 23 maggio, prenderà il via l’iniziativa “I nonni raccontano“, un’esperienza preziosa di scambio intergenerazionale. I nonni, con le loro voci pacate e ricche di esperienza, guideranno i più piccoli attraverso storie che parlano di tradizioni, valori e memoria.

La scuola primaria ha partecipato al percorso di lettura con una selezione di testi specifici per ogni classe:

Classi prime: Il circo dell’acqua di Marco Dazzani;

Classi seconde: Il tesoro della discordia di Marco Dazzani;

Classi terze: Una vita da somaro di Daniela Valente;

Classi quarte: I gemelli e la gatta di Daniela Valente;

Classi quinte: Viaggio nella Costituzione di Pino Pace.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, invece, sono stati scelti i seguenti libri:

Classi prime e seconde: Il sogno di Martin di Dino Ticli;

Classi terze: Mio fratello è a Ferramonti di Pietro Reggiani.

Dopo la lettura dei testi, gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire le storie attraverso un’analisi critica, culminata in un incontro diretto con gli autori. In questa occasione, hanno potuto porre domande, esprimere riflessioni e confrontarsi sulle tematiche affrontate nei libri, rendendo la lettura un’esperienza viva e interattiva.

Grazie a queste iniziative, la scuola ha inteso promuovere il valore della lettura non solo come esercizio individuale, ma anche come strumento di dialogo e crescita collettiva, capace di creare ponti tra generazioni e di accendere la curiosità dei giovani lettori.

