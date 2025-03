“I Cinque Gusti”: a Reggio Calabria un viaggio tra sensi, sapori, musica e arte

StrettoWeb

Domenica 23 marzo, Reggio Calabria ospiterà un evento unico nel suo genere, da Dast alle ore 20.00, incentrato sull’esplorazione dei sensi attraverso un raffinato percorso tra gastronomia, musica e arte. Ideato e organizzato da Paola Canale, event planner reggina, l’evento offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva dove ogni dettaglio sarà pensato per stimolare vista, udito, olfatto, gusto e tatto.

Protagonista della serata sarà una cena di degustazione ispirata ai cinque gusti fondamentali – dolce, salato, amaro, acido e umami – curata dallo chef Daniele Strangio, che proporrà un percorso culinario creativo e ricercato, frutto delle esperienze maturate in giro per il mondo accompagnato dai vini delle cantine Ferrocinto.

L’esperienza sensoriale sarà amplificata dalla musica dal vivo: la voce intensa di Daniela D’Agostino accompagnerà ogni portata con brani selezionati per armonizzarsi ai sapori, accompagnata dal pianista Antonio Fiume. La direzione musicale dell’evento è affidata ad Alessio Laganà, che curerà anche una selezione musicale su vinile, creando atmosfere sonore capaci di esaltare l’intera esperienza multisensoriale.

A completare il viaggio tra i sensi, l’inaugurazione della prima mostra a Reggio Calabria dell’artista Aldo Sacchetti, che esporrà in anteprima le sue opere, offrendo agli ospiti un ulteriore stimolo visivo ed emozionale. Un evento esclusivo, pensato per coinvolgere corpo e mente in un viaggio sinestetico tra gusto, suono e bellezza, e per valorizzare il talento creativo del territorio.

