Futura, Honorio: “partita equilibrata, c’è mancato poco per battere la capolista”

StrettoWeb

Dopo la sfida contro la capolista Bulldogs Capurso, dominatrice del campionato di A2 Elite, Humberto Honorio, calcettista e mister, insieme a Tonino Martino della Polisportiva Futura, ha commentato la partita con la consueta schiettezza e fair play che lo caratterizzano. Nonostante la sconfitta, il condottiero della Futura ha sottolineato l’impegno e l’equilibrio della gara, riconoscendo però i meriti degli avversari.

“Abbiamo provato veramente di tutto – ha esordito Honorio – c’era di fronte la capolista, e la classifica parla chiaro. Se andiamo a contare la produzione di palle e gol, non ce n’è per nessuno. Però, alla fine, conta metterla dentro. Loro hanno avuto qualcosina in più fino alla fine”. Honorio ha definito la partita “bella ed equilibrata”, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto: “Tutte e due le squadre volevano vincere, noi forse ne avevamo più bisogno. Loro sono una buona squadra, si vede che sono consapevoli della loro forza. Difendono bene e sono micidiali nel contropiede. Inoltre, oggi il loro portiere ha fatto una gran partita”.

Interrogato sull’andamento della stagione, Honorio ha espresso soddisfazione, nonostante alcuni rimpianti: “Stiamo facendo una buona stagione. Il mio rammarico più grande è aver perso il capitano Jean Cividini e Simone Minnella, Con Pannuti che è rientrato dopo un lungo stop solo per questa sfida. Abbiamo davanti sei partite e non diamo nulla per scontato”.

Honorio è stato elogiato per il suo massimo rispetto verso gli avversari, un atteggiamento che non sempre è scontato nel mondo del calcio a 5: “Quello che succede in campo rimane lì – ha spiegato – ci sono gli arbitri per gestire la partita. Peccato per alcuni episodi che sono successi nelle giornate trascorse e che gli arbitri hanno visto, ma non hanno avuto il coraggio di applicare le regole”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.