“Human Bridges, Ponti umani”: tutto pronto per la presentazione del libro di Enzo Siviero

Giovedì 27 marzo, dalle ore 17 alle ore 19, presso l’Università eCampus di Via Matera a Roma, Enzo Siviero presenterà il suo libro “Human Bridges, Ponti Umani”. Dopo i saluti istituzionali della Prof.ssa Lorenza Lei, Prorettore dell’Università eCampus, la giornalista Marita Langella dialogherà con l’autore, appunto l’esperto di Ponti Enzo Siviero, Rettore dell’Ateneo. Interverranno anche altri ospiti, come si può vedere dalla locandina in basso.

Di seguito tutte le informazioni, i contatti e la copertina del libro.

