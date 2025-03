Hockey su prato, weekend fra luci e ombre per SSD UniMe

StrettoWeb

È ripresa con un intenso weekend di gare la stagione su prato per il team hockey della SSD UniMe, impegnato tra sabato e domenica scorsi su tre fronti diversi: Under 16, Under 20 e Senior. In ordine cronologico, i primi a scendere in campo sono stati, sabato, i giovani dell’Under 16, vittoriosi nel derby combattuto ed equilibrato contro la PGS Don Bosco. Alla Cittadella Sportiva Universitaria i padroni di casa riescono a regolare la formazione ospite con il finale di 2-1, raggiunto al termine di un bel match, durante il quale entrambe le squadre in campo hanno cercato di fare bottino pieno.

Dopo il vantaggio della PGS Don Bosco, ottenuto ad inizio terzo quarto, ci è voluta la migliore SSD UniMe della stagione per avere la forza prima di agguantare il pareggio con Davide Visalli e poi per segnare la rete del 2-1 con Piergiorgio Cucinotta, che ha concluso in rete una deviazione del compagno Gabriele Surace. Una vittoria bella ed importante per i grigio-azzurri che, momentaneamente, vengono proiettati in testa alla classifica insieme alla Galatea Catania, che dovrà far visita proprio ai messinesi il prossimo 16 Aprile, per quello che, adesso, vale come un vero e proprio spareggio per la vittoria finale.

Il weekend di hockey prosegue con la “Zancle Hockey Cup”, torneo al quale hanno partecipato PGS Don Bosco, Galatea Catania e, appunto, i messinesi. La formazione allenata da Coach Spingolo conclude la manifestazione da imbattuta, collezionando due pareggi nelle gare disputate.

Va sicuramente stretto alla compagine universitaria lo 0-0 ottenuto contro la PGS Don Bosco (battuta nettamente per 4-0 nel primo match di giornata contro Galatea), mentre è ottima, invece, la prestazione contro la squadra etnea, club di A2 già in forma campionato. I peloritani, grazie anche ad un ottimo posizionamento in campo e ad una grande carica agonistica, riescono anche a passare in vantaggio con una splendida rete di salvatore Auditore su una ripartenza ben orchestrata sull’asse Visalli-Provanzale-Malluzzo. Lo svantaggio scuote la squadra etnea che trova la rete del pareggio su azione di angolo corto con Mazza. Capitan Malluzzo avrebbe anche ‘l’occasione per riportare avanti i suoi ma da buona posizione non riesce a trovare la porta.

I minuti finali sono tutti di marca catanese ma un attentissimo Giacomo Manganaro riesce a chiudere lo specchio della porta facendo si che la gara finisca sull’1-1. Quindi Galatea primo con 4 punti, SSD UniMe seconda con 2 punti e terza piazza per la PGS Don Bosco con 1 punto.

Durante la premiazione sono stati portati i saluti del Presidente della SSD UniMe Franco De Francesco, assente per altri impegni, che comunque ha voluto ringraziare tramite il Responsabile del Settore Hockey Giacomo Spignolo le squadre partecipanti per il bel pomeriggio di sport vissuto nell’impianto universitario, augurando a tutte le formazioni i migliori auguri per l’inizio dei rispettivi campionati.

Domenica di ombre, invece, quella che ha interessato la formazione Under 20, superata con un 7-0 dalla Pol. Galatea di Catania. Gara complicata per il team universitari, anche a seguito di una serie di defezioni tra i titolari: fuori per squalifica Cristian e Davide Visalli, indisponibili per infortunio Francesco Raffa e Francesco Donato, una quaterna di atleti inamovibili nell’undici titolari, che sono stati sostituiti da atleti dell’Under 16 già in campo sabato pomeriggio.

Gara quasi del tutto a senso unico, con la formazione etnea padrona del campo e avanti per 1-0 già nel primo quarto, quello giocato comunque meglio dai peloritani. Da dimenticare il secondo parziali di gioco (chiuso per 4-0), mentre i grigio-azzurri appaiono più vivaci nella seconda parte di gara, andando vicino alla rete in più occasioni con Davide Arena, Antonio Soraci e Cristian La Maestra.

Alla fine una rete rispettivamente nel terzo e nel quarto parziale rendono rotondo il passivo subito dalla SSD UniMe, “Forse anche troppo eccessivo – commenta cosi Coach Spingolo – ma oggi sinceramente di più non era possibile fare per una SSD UniMe in grande emergenza. L’obiettivo finale chiaramente non cambia e rimane quello di chiedere al secondo posto e dovendo giocare le due gare che rimangono alla Cittadella contro la GS Raccomandata Giardini e l’HC Ragusa appare alla portata dei nostri ragazzi”.

Nel ricco fine settimana la SSD UniMe è scesa in campo anche con la nuova divisa che accompagnerà tutte le formazioni in queta seconda parte di stagione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.