Guerra Ucraina, Trump pronto a riconoscere la Crimea territorio russo? L’indiscrezione

Donald Trump starebbe valutando seriamente la possibilità di riconoscere la Crimea ucraina come parte del territorio russo. Sarebbe una delle condizioni poste da Vladimir Putin nell’eventualità di accettare un accordo per il cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. La notizia è stata riportata attraverso il proprio acconut X il giornalista del “The Economist” Shashank Joshi.

“Secondo due persone a conoscenza della questione, l’amministrazione Trump sta valutando di riconoscere la regione ucraina della Crimea come territorio russo come parte di un eventuale accordo futuro per porre fine alla guerra di Mosca contro Kiev“, si legge nel post del giornalista.

