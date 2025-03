Guerra in Ucraina, Trump: “ottima telefonata con Zelensky, siamo sulla buona strada”

StrettoWeb

“Ho appena finito un’ottima telefonata con il presidente Zelensky che è durata circa un’ora”. E’ quanto scrive su Truth Donald Trump precisando che il colloquio ha riguardato “per la maggior parte la chiamata di ieri con il presidente Putin per allineare sia la Russia che l’Ucraina in termini di richieste e necessità. Siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi. Tale dichiarazione verrà pubblicata a breve”, ha rimarcato Trump.

Zelensky: “con Trump colloquio positivo”

“Ho avuto una conversazione positiva, molto concreta e franca con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’ho ringraziato per l’ottimo e produttivo inizio dei lavori delle squadre ucraine e americane a Gedda l’11 marzo”, ha aggiunto, “l’incontro delle squadre ha contribuito in modo significativo al raggiungimento della fine della guerra. Abbiamo convenuto che l’Ucraina e gli Stati Uniti devono continuare a lavorare insieme per raggiungere una vera fine della guerra e una pace duratura. Crediamo che insieme all’America, al Presidente Trump e sotto la guida americana, quest’anno si possa raggiungere una pace duratura“, conclude.

