Guerra Ucraina, Trump insiste: “Zelensky non vuole la pace”

“Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno dell’America e l’Europa“. Lo ha detto Donald Trump commentando le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il vertice di Londra. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che non “tollererà ancora a lungo” la posizione di Zelensky sul cessate il fuoco. La situazione è molto complessa con il presidente Usa che tenta di trovare una soluzione per la pace.

“L’ostilità di Zelensky è incomprensibile”

“Zelensky avrebbe potuto andarsene con una garanzia economica che avrebbe portato benefici all’Ucraina e, penso, al mondo, per una generazione. E’ davvero incomprensibile il motivo per cui abbiamo ricevuto una tale ostilità”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz a proposito della mancata firma dell’accordo sui minerali dopo lo scontro tra il presidente ucraino e Donald Trump nello Studio Ovale.

