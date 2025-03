Guerra Ucraina, conclusa la telefonata tra Trump e Putin

StrettoWeb

Si è conclusa la telefonata tra i Presidenti di USA e Russia Donald Trump e Vladimir Putin. “La chiamata sta procedendo bene ed è ancora in corso”, aveva scritto su X l’assistente del presidente Usa, Dan Scavino. La telefonata era iniziata alle ore 10 (ora di Washington, ore 15 in Italia). “In questo momento Trump è nello Studio Ovale a colloquio con Putin, iniziato alle 15 (ora italiana). La conversazione sta andando bene ed è ancora in corso”.

