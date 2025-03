Guerra Gaza, Trump ad Hamas: “liberate gli ostaggi o siete morti”

StrettoWeb

“Liberate tutti gli ostaggi ora, non più tardi, e restituite immediatamente tutti i cadaveri delle persone che avete assassinato, altrimenti per voi è finita“. Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo aver incontrato gli ostaggi liberati. Un monito perentorio inviato ad Hamas, al quale il tycoon ha aggiunto: “questo è per voi l’ultimo avvertimento! Per la leadership, ora è il momento di lasciare Gaza, finché ne avete ancora la possibilità“.

Trump ha affermato che “invierà a Israele tutto ciò di cui ha bisogno per portare a termine il lavoro“, mentre la sua amministrazione accelera l’investimento di miliardi di dollari in armi. E rivolgendosi “alla gente di Gaza – ha detto – vi aspetta un futuro meraviglioso, ma non se tenete degli ostaggi. Se lo fate, siete morti!“.

Rubio: “Hamas prenda sul serio le parole di Trump”

“La gente non si rende conto che il Presidente incontra queste persone, ascolta le loro storie, è indignato e giustamente. È stanco di guardare questi video ogni fine settimana in cui vengono rilasciati ostaggi emaciati e corpi che a volte non sono quelli giusti… ha perso la pazienza. Non dice queste cose senza pensarci, come la gente sta scoprendo in giro per il mondo. Se dice che farà qualcosa, la farà. E quindi è meglio che lo prendano sul serio“. È quanto dichiarato ai microfoni di Fox News dal Segretario di Stato americano Marco Rubio che ha invitato Hamas a prendere sul serio le minacce di Trump.

