Grave incidente a Messina: duro impatto auto – moto all’Annunziata, uomo ferito

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Messina nella zona dell’Annunziata. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate duramente un’autovettura ed una moto. Nel sinistro una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Gravi disagi al traffico con la formazione di lunghe code. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

