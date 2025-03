Al “Granillo” torna la coppia Bianchi-Amoruso: anche l’altro ex Reggina al raduno di “Operazione Nostalgia”

StrettoWeb

“Nel 2006/07 la Reggina conquistò una salvezza a dir poco storica anche grazie ad una coppia d’attacco devastante, la più prolifica di tutto il campionato. Sabato 6 settembre al raduno di Reggio Calabria quella coppia d’attacco prenderà di nuovo forma perché dopo aver ufficializzato Nicola Amoruso, oggi è il turno di Rolando Bianchi. Per la prima volta ritorneranno a giocare al Granillo insieme dopo quell’annata stratosferica. Se non è un’Operazione Nostalgia questa… Di cosa stiamo parlando? Tagga qui sotto un tuo amico o amica che ha vissuto quella magica stagione, loro ti ringrazieranno. Per chi non avesse preso ancora il proprio posto sugli spalti, ecco il link dove poter acquistare i biglietti: https://bit.ly/RadunoReggioCalabria. Reggio Calabria, ci aspettiamo grandi cose da voi, siate all’altezza del raduno di Salerno”.

La nota dice già tutto. Poche righe per tornare indietro di quasi 20 anni. Al “Granillo”, in quella stagione, la coppia d’attaccanti più forte di sempre alla Reggina. E così, dopo Amoruso, anche Rolando Bianchi sarà al raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”. Il 6 settembre, almeno per una notte, Reggio Calabria tornerà con la mente e i ricordi a quella splendida stagione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.