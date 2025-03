Al Granillo non solo Reggina: si gioca anche il big match ReggioRavagnese-Vigor Lamezia

StrettoWeb

Nel prossimo weekend la Reggina giocherà fuori casa, impegnata a Sambiase nell’impegnativo match in casa della quarta in classifica. Il Granillo, però, tra sabato e domenica ospiterà due match di categorie inferiori. Sabato si giocherà la sfida di Prima Categoria – tutta reggina – tra Catona e Sporting Polistena, mentre domenica la ReggioRavagnese ospiterà la capolista di Eccellenza, la Vigor Lamezia. Altra gara di cartello che vedrà di fronte una squadra reggina e una lametina, proprio come accadrà in D per Sambiase-Reggina.

Lo stadio, ovviamente, è di proprietà del Comune, la gestione non è stata affidata a nessuna società privata e dunque chi ne fa richiesta – dopo accordo – può giocare al Granillo, da un po’ di tempo interessato da lavori che non permettono ancora l’agibilità e quindi l’apertura della Gradinata.

Prevendita ReggioRavagnese-Vigor Lamezia: i prezzi dei biglietti

Aperta la prevendita dei biglietti per la partita ReggioRavagnese-Vigor Lamezia, che andrà in scena Domenica 23 Marzo alle ore 15:00 all’Oreste Granillo di Reggio Calabria. La società per l’occasione indice la Giornata ReggioRavagnese. Non saranno ammessi per l’occasione nessun accredito e/o abbonamento. Ingresso gratuito per Under 14. I biglietti potranno essere acquistati presso le seguenti attività:

Bar Tabacchi Nucera – Via Eremo al Santuario n° 75

Bar King – Via Tommasso Campanella n° 21

Seconda Via – c.c. Le Ninfee – Viale Calabria n° 310

Sisalmatchpoint – Via Nazionale Catona n° 177

Bar San Francesco – Via Sbarre n°599

Online: www.go2.it.

