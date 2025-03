Il grande tennis internazionale torna a Messina

StrettoWeb

“Dopo oltre 30 anni, la nostra città ospiterà nuovamente un torneo di livello internazionale: il “Città di Messina Cup”, un trofeo ITF da 15.000 dollari che riporterà sui campi del Circolo del Tennis e della Vela atleti di grande talento”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “Un evento che non è solo sport, ma anche un’opportunità per rilanciare Messina nel panorama tennistico e creare un importante indotto per il territorio”, rimarca Basile.

“Grazie al presidente Tato Spatari e al CdA del Circolo per aver creduto in questo progetto. La conferenza stampa di presentazione ufficiale è in programma lunedì 29 aprile alle 10:30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Vi aspettiamo per raccontarvi tutto su questa straordinaria iniziativa”, sottolinea Basile.

