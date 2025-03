Grande successo di pubblico per l’Isola Comics 2025 | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta con successo la prima edizione di Isola Comics 2025, un prosieguo del progetto iniziato lo scorso anno con il “Magna Grecia Comics”, peccato solo per il maltempo che ha compromesso parte della giornata di domenica costringendo anche molti iscritti, provenienti da fuori provincia, a rinunciare alle sedute. In totale sono stati circa 400 i partecipanti alle varie lezioni, nove in tutto, tenute dai maestri disegnatori tra il centro cittadino e la frazione di Le Castella.

A seguire da vicino l’organizzazione dell’evento è stato l’Assessore Andrea Liò: “La cosa bella è stato vedere gente arrivare da vari punti della Calabria, ciò vuol dire che l’argomento è interessante e l’augurio è quello di renderlo sempre più coinvolgente e farlo diventare un appuntamento fisso del territorio”. Lo stesso Liò si sofferma poi sui ringraziamenti: “Voglio ringraziare Andrea Yuu Dentuto, uno dei maggiori esponenti internazionale dei Manga che ci ha dato una grossa mano ad organizzare l’evento coinvolgendo altri fumettisti di fama internazionale e ringrazio anche tutti loro per aver arricchito queste giornate. Poi ringrazio la Proloco di Isola per la piena collaborazione nella giornata di sabato a Isola e il Polo Museale (MiC) e la Provincia di Crotone per quella di domenica”. “Infine ma non per ultimi – conclude Liò – ringrazio la scuola nella persona della d.ssa Anna Iannone e la piena collaborazione e la scuola paritaria per l’ampia partecipazione cosi come ringrazio tutti coloro che hanno partecipato”.

Nel corso dell’evento i fumettisti presenti, oltre ai corsi gratuiti, hanno realizzato anche centinaia di disegni inediti ai bambini presenti, hanno firmato copie di fumetti e si sono soffermati per molto tempo con gli stessi studenti. Nella giormata di sabato, il Comune di Isola Capo Rizzuto, nella persona del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, ha voluto omaggiare i fumettisti con una targa ricordo realizzata dal maestro orafo Pasquale Mercurio. Ad essere premiati sono stati: Andrea Yuu Dentuto, disegnatore ufficiale di Lupin III, Pasquale Ferrara, fumettista Dc Comics per gli USA; Giuseppe Sansone, fumettista Disney; Elio Michelotti, scrittore e sceneggiatore; Cristina D’Auria, esperta di cultura giapponese; Piero Angelini, illustratore e gallerista di mostre di fumetto. Premio anche per Daniele Statella, fumettista Bonelli (Tex, Dylan Dog etx) e Astorina (Diabolik etc), assente a causa di un incidente d’auto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.