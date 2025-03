Grande successo per la 4ª edizione del Pigreco Games

StrettoWeb

Grande successo anche per la 4ª edizione del Pigreco Games organizzato dall’Ass. CGS SALES – APS – associazione di promozione sociale operante all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina. In un’atmosfera carica di emozioni, più di 100 bambini e ragazzi sono tornati a vivere quest’esperienza, che rappresenta un momento importante non solo dal punto di vista didattico, ma soprattutto dal punto di vista educativo.

In ogni gara vengono infatti messi in gioco tanti aspetti fondamentali per la crescita personale di ogni partecipante: l’impegno, il sacrificio, il coraggio, la determinazione, la sana competizione, tutti valori fondamentali che permettono ai partecipanti di crescere, acquisendo fiducia nelle proprie capacità e coraggio per affrontare le sfide sempre più complesse della vita ed essere in grado di accettare le sconfitte con spirito sportivo e desiderio di provare ancora a confrontarsi con se stessi e con gli altri.

“Li abbiamo visti felici di vivere quest’avventura nel mondo della matematica, con ansia e trepidazione: dai più grandi, già veterani, ai più piccini. Ci hanno regalato ancora una volta tanta soddisfazione”, commentano gli organizzatori, che ringraziano per l’impegno e la partecipazione entusiasta tutti i partecipanti, nonché i docenti degli Istituti Scolastici del territorio per aver diffuso e promosso l’iniziativa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.