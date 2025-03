Il grande cinema torna a Palmi con il film “U.S. Palmese”: tra i protagonisti Rocco Papaleo. E c’è una bella novità dopo 30 anni

StrettoWeb

Lunedì 10 marzo un grande evento coinvolgerà la città di Palmi (Reggio Calabria): l’anteprima del nuovo film dei Manetti bros., “U.S. Palmese”, nelle sale dal 20 marzo, distribuito da 01 Distribution. Per l’occasione, il Cinema Teatro Nicola Antonio Manfroce, dopo trent’anni di inattività come sala cinematografica, riaccenderà le sue luci per ospitare l’evento, ma non solo: proprio grazie a U.S. Palmese l’unico cinema della città tornerà attivo, accogliendone la programmazione dal 20 marzo.

Una riapertura storica che riconsegna alla comunità un luogo di grande valore, un segnale di rinascita che accende emozioni e sogni, dando nuova linfa al Cinema, anche nei centri più piccoli. Oltre ai registi, torneranno nella città calabrese, che li ha ospitati durante le riprese, tutti i protagonisti del film: Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Max Mazzotta, oltre al produttore Pier Giorgio Bellocchio, il distributore, la Fondazione Calabria Film Commission e il suo presidente Anton Giulio Grande e moltissimi ospiti d’eccezione. Un’occasione unica per la città, al centro dell’appuntamento che darà il via alla promozione del film e al tour che coinvolgerà moltissime città italiane, partendo proprio dalla Calabria. Il giorno seguente, martedì 11 marzo, sono previste due anteprime speciali: i registi e il cast incontreranno il pubblico al The Space Cinema di Catanzaro alle ore 19.00 e al The Space Cinema di Lamezia Terme alle ore 20.00.

Il film

U.S. Palmese è un’autentica favola calcistica, intrisa di emozione e allegria, dove il battito dei cuori si intreccia con la voglia di credere ancora nei sogni. Nel cast Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele, con la partecipazione di Guillaume De Tonquedec e con Claudia Gerini nel ruolo della poetessa Ferraro.

Il film, presentato in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma e all’International Film Festival di Rotterdam, è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Carlo Macchitella, una produzione Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno della Calabria Film Commission, in associazione con Loka Film e uscirà nelle sale il 20 marzo 2025 distribuito da 01 Distribution.

