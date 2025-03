GP Cina, mazzata storica per la Ferrari! Squalificati Leclerc e Hamilton: cosa è successo

StrettoWeb

Leclerc e Hamilton fanno la storia della Ferrari. Ma, sicuramente, non nel modo in cui avrebbero voluto. I due piloti della Rossa sono stati squalificati al termine del GP della Cina, secondo appuntamento stagionale nel calendario delle quattro ruote: non era mai successo nella storia della scuderia di Maranello che entrambe le monoposto venissero squalificate nella stessa gara. L’ultimo episodio riguardante una doppia squalifica di due piloti della stessa scuderia non accadeva dal GP del Giappone 2019, protagonista fu la Renault.

GP Cina: squalificati Leclerc e Hamilton

Charles Leclerc (5°) è stato squalificato poichè la sua monoposto è stata trovata sottopeso di un chilogrammo dopo i controlli tecnici a fine gara. La Ferrari del monegasco pesava 799 kg contro gli 800 kg minimi richiesti dal regolamento.

Per quanto riguarda Lewis Hamilton (6°), invece, il problema riguarda lo skid. Sulla SF-25 del pilota britannico è stato riscontrato uno spessore del pattino inferiore al consentito. Come previsto dal regolamento tecnico, il pattino sarebbe dovuto essere di almeno 9 millimetri di spessore, mentre nelle 3 misurazioni effettuate è risultato tra gli 8.6 e gli 8.5 mm.

