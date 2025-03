Girifalco, i carabinieri incontrano i bambini della Scuola dell’Infanzia

StrettoWeb

Il 17 marzo, a Girifalco, in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione dell’Inno e della Bandiera”, i Carabinieri della Compagnia hanno incontrato i bambini frequentatori della Scuola dell’Infanzia di quella cittadina catanzarese. È stata una visita molto gradita quella dei Carabinieri, che sono stati accolti con gioia e tanta curiosità dai bambini. I militari hanno spiegato il significato della giornata e i valori che il tricolore rappresenta. Un momento toccante che ha concluso l’incontro è stato quello in cui è stato audio diffuso l’inno nazionale “Il Canto degli Italiani” e i bambini, le insegnanti e i militari hanno cantato insieme con la mano destra sul cuore. In ultimo, il Comandante della Compagnia, Capitano Pasquale Cuzzola, ha fatto dono alla scuola di un Calendario a fumetti dei Carabinieri. Il piccolo dono, che rappresenta con vignette i valori profondi di Unità Nazionale e Rispetto, è stato affisso nell’androne della scuola e sarà visibile e consultabile dai bambini.

Le docenti interessate hanno concluso l’incontro ringraziando i militari e sottolineando l’importanza di questi momenti, altamente formativi e di confronto, che rappresentano un tassello fondamentale nella formazione dei giovanissimi nel rispetto della legalità e che promuovono, al tempo stesso, la consapevolezza dei valori fondanti e dei principi ispiratori della Costituzione italiana.

