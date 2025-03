“Giovani Uniti Contro il Razzismo”, al Palacultura Antonello di Messina evento di dialogo e condivisione

StrettoWeb

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, il Palacultura “Antonello da Messina” ha ospitato oggi un evento dedicato al dialogo sull’inclusione e la diversità, con la partecipazione degli studenti delle scuole superiori e delle ultime classi delle scuole secondarie di primo grado della città. L’iniziativa, dal titolo “Giovani Uniti Contro il Razzismo”, è stata organizzata nell’ambito della Settimana d’Azione contro il Razzismo, promossa da UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, con il supporto del Comune di Messina e della Città Metropolitana.

L’evento si inserisce nell’ambito del Progetto IncludiME, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Messina e finanziato dal PON Metro Plus 2021-2027. Fortemente voluta dalle assessore Liana Cannata e Alessandra Calafiore, la mattinata ha visto il coinvolgimento della Rete comunale CUG e CPO, di cui erano presenti i rappresentanti dei due enti coinvolti nell’organizzazione CUG IRCCS, CUG Università di Messina, CUG ERSU, CUG Azienda AOU Policlinico, CPO Ordine Avvocati di Messina, CUG ASP e di numerose associazioni ed enti del Terzo settore, di comunità straniere e realtà culturali locali.

L’incontro di oggi, guidato da Idriss Coulibaly, figura ormai nota per le sue interviste sulla cultura e le tradizioni messinesi, è stato caratterizzato da una serie di interventi volti a stimolare la riflessione e il dialogo: il dott. Mhammed Aguennouz, medico oltre che docente di biochimica, ha condiviso la sua esperienza accademica e personale; La studentessa Mahkameh Moghari, ha emozionato il pubblico con la lettura di poesie di due importanti poeti iraniani; La professoressa Fatima Trimarchi, da sempre sensibile alla tematica dei migranti e collaboratrice di centri di accoglienza, ha raccontato con entusiasmo la sua esperienza, sottolineando l’importanza dell’accoglienza e dell’integrazione; Il musicista Milad Dehghani ha eseguito il brano tradizionale iraniano “Taghatam Deh o Sagharam Shekasteh”, un inno alla resilienza e alla forza interiore, condividendo inoltre la sua storia personale e il suo percorso accademico in Italia; Andrea Denaro, promotore del progetto “Arte, Accoglienza, Relazioni, Tradizioni, Emozioni”, promosso dall’ Associazione The Rising Stars, ha esposto l’importanza di valorizzare l’arte e la cultura come strumenti di integrazione e comprensione reciproca. A chiusura dell’evento, lo studente Ibrahim Coulibaly si è concentrato sul concetto di cultura e sulla sua importanza, offrendo una riflessione sul ruolo che essa svolge nel plasmare le nostre identità e nel promuovere la comprensione reciproca.

Le parole di Calafiore e Cannata

“Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, abbiamo voluto offrire ai giovani della nostra città uno spazio di dialogo e condivisione. ‘Giovani Uniti Contro il Razzismo’ è stato un evento che ha dimostrato quanto sia fondamentale coinvolgere i giovani in queste tematiche, offrendo loro l’opportunità di esprimersi e di confrontarsi. Ringraziamo coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di questa iniziativa, in particolare il mondo scolastico che è sempre presente e sensibile per contribuire a costruire una Messina sempre più inclusiva”, hanno evidenziato gli assessori Cannata e Calafiore.

