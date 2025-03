Giornate della Prevenzione a Messina: entro fine maggio le adesioni

StrettoWeb

Entro e non oltre lunedì 26 maggio 2025, gli operatori sanitari e non, che a vario titolo intendono dare il proprio contributo in termini di prestazione ed assistenza alle Giornate della Prevenzione Sanitaria a Messina, possono far pervenire la propria disponibilità, inviando una mail all’indirizzo circoscrizione03@comune.messina.it .

La VI edizione delle Giornate della Prevenzione Sanitaria, che si terrà sabato 14 giugno e domenica 15 giugno, dalle ore 9 sino alle 13, a villa Dante, sono promosse dalla III circoscriizone, in sinergia con l’Amministrazione comunale. Obiettivo dell’iniziativa è offrire gratuitamente alla cittadinanza del comune di Messina la possibilità di sottoporsi a visite, controlli medici o beneficiare di consulenze sanitarie.

