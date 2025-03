Giornata Mondiale dell’Acqua, iniziativa a Messina dell’Istituto Comprensivo S. Margherita

StrettoWeb

Nell’ambito delle attività progettuali di Eco-Schools, promosse dall’Amministrazione comunale in sinergia con l’USP di Messina, finalizzate all’acquisizione della Bandiera Verde (riconoscimento internazionale che attesta l’impegno della comunità scolastica nel ridurre il proprio impatto ambientale), oggi, martedì 25 marzo 2025, si è svolta al plesso Simone Neri di Giampilieri Superiore una manifestazione celebrativa della giornata mondiale dell’acqua. All’appuntamento, presenti l’assessora alla Pubblica istruzione Liana Cannata e in rappresentanza del Provveditorato agli Studi Gaetano Consolo, hanno preso parte la dirigente dell’Istituto Comprensivo S. Margherita Fulvia Ferlito, il presidente della I Municipalità Alessandro Costa e la consigliera circoscrizionale Franca Sciliberto.

Protagonisti dell’evento sono stati le alunne e gli alunni dei tre gradi di scuola dei plessi Simone Neri di Giampilieri, Briga Marina e Galati Marina. In particolare, gli studenti della scuola secondaria hanno svolto attività laboratoriali di natura scientifica sul tema dell’acqua, mentre gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria hanno sfilato con originali e colorati costumi ecosostenibili, relativi al tema dell’acqua. I vari momenti sono stati accompagnati da canzoni e musiche a cura dei docenti di Musica e di Strumento dei tre plessi.

La soddisfazione di Cannata

“Una lodevole iniziativa condivisa in sinergia tra le istituzioni e la Scuola – afferma l’assessore Cannata – con l’obiettivo di sensibilizzare i nostri studenti sull’importanza della risorsa idrica, del suo uso responsabile e della tutela ambientale. Ringrazio la dirigente scolastica e il corpo docenti per avere reso possibile questo primo appuntamento di coinvolgimento non solo degli alunni ma dell’intera comunità residente. Simili attività educative con i laboratori tematici e momenti di confronto aperti anche alle famiglie sono indispensabili per sviluppare e far apprendere ai ragazzi e anche agli adulti una maggiore consapevolezza sulle buone pratiche per la salvaguardia di un bene prezioso per l’umanità, quale è l’acqua”.

L’odierno evento celebrativo della giornata mondiale dell’acqua, fa seguito al primo webinar della rete Eco-Schools Messina, della Fondazione FEE (Foundation for Enviromental in Education), tenutosi lo scorso 13 marzo, fortemente voluto dal sindaco Federico Basile e finanziato dalla Città Metropolitana di Messina, cui erano presenti il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio e l’assessora Liana Cannata, al quale è intervenuto il presidente della Fee Claudio Mazza, e che ha visto la partecipazione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, coordinate dal comune di Messina, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento di modelli di comportamento attenti alla salvaguardia dell’ambiente. Si tratta infatti, del più grande programma internazionale di certificazione per le scuole che intendano promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico di appartenenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.