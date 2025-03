Giornata Mondiale dell’Acqua: Calabria in prima linea per una gestione sostenibile della risorsa più preziosa

StrettoWeb

“Ogni anno, il 22 marzo, il mondo celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, un’occasione – spiega Cataldo Calabretta, amministratore unico della Sorical, la società che gestisce il servizio idrico in Calabria – per riflettere sull’importanza di questa risorsa preziosa e sulla necessità di una sua gestione sostenibile. In Calabria, terra ricca di sorgenti, fiumi, laghi e acque sotterranee, questa giornata assume un significato ancora più profondo. Infatti, nonostante l’abbondanza di risorse idriche, la Calabria si trova ad affrontare sfide importanti: dalla tutela delle sorgenti alla lotta contro gli sprechi, dall’ammodernamento delle reti idriche alla protezione degli ecosistemi acquatici”.

“Sorical ha avviato un piano di investimenti per il monitoraggio delle reti idriche avviando investimenti in tecnologie per individuare le perdite, come sensori, sistemi di telecontrollo e modellazione delle reti. Interventi di sostituzione delle vecchie condotte per migliorare l’efficienza idrica. Inoltre Sorical ha avviato programmi di digitalizzazione delle reti con sistemi di telelettura e telecontrollo per monitorare in tempo reale portate, consumi e dispersioni”.

