Giornata internazionale della donna, il pensiero di Terra Mia e Sportello di Ascolto e Aiuto Noi4YouRc&Provincia

L’8 marzo, giornata internazionale della donna, un’occasione in più per riflettere e ricordare la lotta ai diritti delle donne, la loro storia, le loro conquiste sociali, politiche e civili. Conquiste che negli anni hanno visto donne coraggiose, donne rinate dopo aver subito e donne che non sono sopravvissute. In questo giorno speciale, l’associazione Terra Mia e lo Sportello di Ascolto e Aiuto Noi4YouRc&Provincia, con presidenti rispettivamente la Dott.ssa Romina Palamara e la Prof.ssa Dominella Magda Foti, rivolgono il pensiero “a tutte quelle donne che non potranno essere qui con noi, poiché vittime di violenza. Queste donne, invisibili a molti, rappresentano una parte di realtà che troppo spesso viene ignorata o minimizzata, ma che è tangibile, concreta e parte integrante del nostro tessuto sociale”.

“La violenza di genere non è solo una questione di cronaca, ma una ferita che coinvolge ogni angolo della società. Non è sufficiente fermarsi alle commemorazioni o ai momenti simbolici: l’impegno deve essere quotidiano, costante, per dare voce a chi non ne ha, per fare memoria di chi ha perso la propria vita in nome di una violenza che non ha alcuna giustificazione. Noi lavoriamo ogni giorno nel sociale per poter combattere questa piaga, non solo nelle date importanti, ma nella semplice quotidianità, perché è lì che sta chi cerca aiuto, è lì che apprendono i più piccoli, che devono essere istruiti al rispetto reciproco, al volersi bene, a rifiutare qualsiasi tipo di violenza, senza stereotipi”.

“A tutte le donne che hanno perso la vita, e a tutte quelle che combattono, noi dedichiamo queste splendide parole, in questa data importante dell’8 marzo, tratte dalla poesia scritta dalla prof.ssa Concetta Fiore, vicepreside del Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci”, che ha partecipato al nostro progetto “Un Podcast per un Viaggio alla Consapevolezza”, che ha coinvolto i ragazzi di scuola secondaria di primo e secondo grado, nella realizzazione di Podcast dedicati alla delicata tematica della violenza di genere”.

“Non siamo farfalle, ma abbiamo un paio di ali colorate e luminose, ali che creano invidia, ali che fanno paura, ali per volare alto, sopra le miserie umane, anche oltre noi stesse. Non siamo farfalle, ma abbiamo un paio di ali da mostrare con orgoglio, da difendere con tenacia, da riparare con amore. Non siamo farfalle, e non tutte sanno di averle le ali, ne sentono solo il peso sulla schiena, senza capirne il fine, scambiandone i segni per ferite inferte dal tempo, o per tracce di qualcosa che non c’è più, e non ricordano cosa fosse. Spesso le nostre ali vengono imprigionate in catene, oppure vengono strappate, o subiscono l’usura del tempo, ma non siamo farfalle, e per questo, a dispetto di chi vorrebbe negarci il volo, riusciamo a rammendarle, con la forza che nasce dal dolore, con la determinazione di doverlo a noi stesse. Non siamo farfalle, ma ricerchiamo i colori e la bellezza della vita , per nutrire la nostra anima. Come falene, spesso ci agitiamo intorno ad una luce credendo che indichi la via. Un amore, sentimento, un’idea, una speranza, un’illusione, ma quando la luce si spegne, le falene si disorientano, noi no. Ricominciamo il nostro incessante volo alla ricerca di una luce più vivida, più duratura. Non siamo farfalle, per questo riusciamo a volare anche con le ali spezzate.”

