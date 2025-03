Gioiosa Jonica, Mazzaferro (Forza Italia): “il turismo indispensabile per la crescita del nostro territorio”

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi al Superstudio di Milano ho partecipato con grande piacere al convegno “Forza Europa” organizzato da Forza Italia e Forza Italia Giovani. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di dibattito e di scambio di idee su temi fondamentali per il futuro del nostro paese. Sono stati allestiti dieci tavoli di lavoro, in cui si è discusso di vari argomenti cruciali, tra cui economia, ambiente, energia, agricoltura, infrastrutture, sanità, cultura e turismo. Ciascun tavolo ha contribuito a delineare strategie e proposte concrete per affrontare le sfide attuali e future dell’Italia”. Queste le parole di Vincenzo Mazzaferro, consigliere comunale e responsabile locale di Forza Italia.

“Ho avuto l’onore – prosegue l’imprenditore gioiosano – di ricoprire il ruolo di relatore nel tavolo “Turismo prima industria europea”. In questo ambito, abbiamo esplorato l’enorme potenziale del settore turistico, che non solo contribuisce in modo significativo all’economia, ma anche alla promozione della cultura e alla valorizzazione del patrimonio storico e naturale nella nostra nazione. È fondamentale riconoscere il turismo come un settore trainante che generi occupazione e sviluppo sostenibile e l’attività che svolgo a livello nazionale da diversi anni all’interno dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) mi ha permesso di approfondire il tema, parlandone con dati e analisi alla mano. Credo fermamente che il turismo abbia un impatto significativo sulla crescita economica e sullo sviluppo culturale dellnostro paese. E’ cruciale unire le forze e collaborare per creare un ambiente favorevole che stimoli il settore e contribuisca al benessere delle comunità locali. Sono stato entusiasta di poter condividere queste idee e di lavorare insieme ad altri professionisti per costruire un futuro brillante per il turismo ed evidenziare quelle criticità che si possono superare con l’organizzazione e le competenze”.

“Voglio – conclude Mazzaferro – esprimere un sentito ringraziamento al Segretario regionale di Forza Italia Giovani Federico Milia per avermi coinvolto in questa importante iniziativa e per avere coordinato il tavolo di discussione. All’onorevole Letizia Moratti, per averci dato questa opportunità di confronto e di crescita personale e politica”.

