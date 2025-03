Gioiosa Jonica, finanziamenti per percorsi trekking

StrettoWeb

Grazie ai finanziamenti ottenuti dal Comune di Gioiosa Jonica, si potrà di far diventare il torrente Gallizzi un attrattore turistico dall’alto valore paesaggistico e ambientale. Ciò sta per avvenire con la realizzazione di due importanti opere: Parco Guarnaccia, che sarà uno splendido parco urbano sotto la rupe della “Motta” con annesso anfiteatro all’aperto; e appunto “I mulini del Torrente Gallizzi” per 2 milioni e mezzo di euro, per recuperare vecchi mulini, creare aree attrezzate ed un percorso di trekking. Inoltre sono in corso i lavori sul torrente Gallizzi per mitigare il rischio idraulico del centro abitato per un importo di 965 mila euro.

“La via dei Mulini nel torrente Gallizzi, la bellezza del paesaggio fluviale tra natura ed artificio, Gioiosa borgo vivo tra arti e sapori, Parco della Guarnaccia, torrente Gallizzi” è il lavoro di ricerca, anche, di 40 studenti del locale Liceo Scientifico, impegnati nel progetto scolastico “Sulle orme di Michele Panuccio-Premio Natura 2025”.

