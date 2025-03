Gioiosa Jonica, la città ricorda la rettitudine del suo mugnaio

StrettoWeb

Oggi 12 Marzo ricorre l’anniversario della morte di Rocco Gatto, mugnaio di Gioiosa Jonica ucciso dalla ‘ndrangheta il 12 Marzo 1977. Come lo scorso anno, l’Associazione Bird Production, dedica questa giornata, una data simbolica così importante, per comunicare le Selezioni ufficiali della VII edizione del FilmMuzik International Film Festival. Rassegna di varie arti che si tiene in estate nella comunità locridea. Spalmata con varie date per tutta l’estate e caratterizzante la stagione ricettiva dell’Amministrazione a guida Luca Ritorto.

Sono state selezionate 50 Opere in totale, provenienti da 23 Stati, per le Categorie: FilmMuzik, FilmMuzik Short, FilmMuzik Videoclip, FilmMuzik Doc e novità di questa edizione, FilmMuzik Animation. La premiazione avrà luogo durante la settima edizione di FilmMuzik, nel corso della quale verranno proiettate le opere finaliste. Verrà, anche, assegnato il Premio “Rocco Gatto” per l’impegno civile.

