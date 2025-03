Gioia Tauro, la UIL Reggio esprime “preoccupazione” per gli attacchi ad Agostinelli: “sono inopportuni”

StrettoWeb

“La UIL di Reggio Calabria esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per i recenti attacchi mediatici rivolti al Presidente Agostinelli e alla stampa. Tali interventi, privi di fondamento e di natura strumentale, colpiscono un dirigente che ha dimostrato elevata professionalità e dedizione nel suo incarico con rettitudine e passione, dapprima come Commissario e successivamente come Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio”. Così in una nota la UIL di Reggio. nella persona del segretario Giuseppe Rizzo, interviene in merito allo scontro Scarcella-Agostinelli.

“Sembra che l’attuale sviluppo dello scalo di Gioia Tauro non sia gradito a determinate forze politiche. Si assiste, con preoccupante regolarità, a campagne denigratorie che trasformano semplici contestazioni in vere e proprie aggressioni mediatiche, di inaudita gravità. La rilevanza strategica del porto di Gioia Tauro per il traffico marittimo e l’indiscusso sviluppo di tutti i porti della Calabria, sembrano essere diventati un’arena per chi ricerca solo effimera visibilità, attaccando il Presidente Agostinelli”.

“La UIL di Reggio Calabria biasima tali attacchi, giudicandoli inopportuni e lesivi dell’immagine del Presidente Agostinelli e dell’intero sistema portuale calabrese. Al contempo, deplora il silenzio di coloro che, in passato, non hanno esitato a riconoscere pubblicamente i meriti dello stesso Presidente. Auspichiamo un rapido ritorno a un clima di serenità, indispensabile per garantire la continuità operativa e la sicurezza di tutti i lavoratori che operano in tutti i porti del Sistema”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.