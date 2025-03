Gioia Tauro, la presentazione del libro di Putin: “Le vere cause del conflitto russo-ucraino” | INFO

StrettoWeb

Gioia Tauro si prepara ad accogliere un evento di rilevanza politica e culturale: la presentazione della versione italiana del saggio di Vladimir Putin, dal titolo “Sull’unità storica di russi e ucraini“. L’appuntamento è fissato per domenica 23 marzo alle ore 18:00 presso la Sala Le Cisterne, situata in Via Roma a Gioia Tauro.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire i temi trattati nel libro, pubblicato in Italia con il titolo “Le vere cause del conflitto russo-ucraino” (Visione Editore). Il volume raccoglie le riflessioni del presidente russo e di studiosi come Eduard Popov, Kirill Sevenko e György Varga, che analizzano le dinamiche storiche e geopolitiche che hanno portato all’attuale conflitto.

Gli ospiti dell’evento

A discutere del libro interverranno personalità di spicco del panorama giornalistico e diplomatico quali Francesco Toscano, editore e giornalista, Bruno Scapini, ambasciatore. A moderare il dibattito sarà Giuseppe Modafferi, del Centro Studi Federico Caffè.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Gioia Tauro e sarà un’importante occasione di confronto sul delicato tema delle relazioni tra Russia e Ucraina, viste attraverso la lente della storia e della politica internazionale.

Musica e cultura a completare la serata

Oltre alla discussione sul libro, la serata sarà arricchita da momenti musicali con le esibizioni di Francesco e Vincenzo De Stefano, docenti di conservatorio, e degli studenti Diana Cilona e Roman Adduci.

L’appuntamento si preannuncia come un’importante occasione per comprendere meglio le dinamiche del conflitto russo-ucraino e le posizioni espresse nel saggio di Vladimir Putin. Un evento aperto al pubblico, rivolto a chiunque voglia approfondire questo argomento con una prospettiva storico-politica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.