“I Giochi che Uniscono”, evento per l’inclusione a Villa Dante a Messina

Messina continua a fare passi in avanti verso l’inclusione con un evento esperienziale gratuito in programma martedì, 1° aprile, dalle ore 10 alle 16, presso il centro polifunzionale E-Si-Sto di Villa Dante. Grazie alla sinergia tra il Comune di Messina, la Messina Social City e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS, l’iniziativa, già programmata in occasione della Giornata Nazionale del Braille, e nell’ambito delle attività promosse dal progetto @includiME, cofinanziato dall’Unione Europea – PN Metro Plus 2021-2027, sarà aperta a scuole, famiglie e cittadini. L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere un momento educativo e laboratoriale ad alto contenuto inclusivo, pensato per avvicinare bambine e bambini, ragazze e ragazzi al tema della disabilità visive attraverso l’esperienza diretta, il gioco cooperative e la riflessione partecipata.

Tra le attività previste:

Introduzione al Braille : storia, struttura e valore del sistema di scrittura tattile ideato da Louis Braille;

: storia, struttura e valore del sistema di scrittura tattile ideato da Louis Braille; Laboratorio pratico di scrittura e lettura Braille, con l’ausilio di tavolette, punteruoli e testi appositi;

con l’ausilio di tavolette, punteruoli e testi appositi; Percorsi al buio, guidati da operatori esperti per sperimentare l’orientamento in assenza della vista.

I partecipanti inoltre potranno sperimentare diversi giochi progettati per incentivare l’interazione tra tutti, tra cui: tris, domino e dama tattili, carte da gioco (UNO, francesi, piacentine e napoletane) con Braille, album da disegno tattile con piano in gomma, e il gioco dell’oca magnetico e Braille. Il materiale di gioco, fornito dal Comune, resterà a disposizione del centro polifunzionale E-Si-Sto di villa Dante, contribuendo alla sua funzione educativa e di socializzazione.

