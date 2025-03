Gigantismo navale e porti italiani, Gioia Tauro sfida le “ascelle” del Nord

StrettoWeb

Le navi diventano sempre più grandi, i porti italiani sempre più sotto pressione. Il fenomeno del gigantismo navale – la costruzione di portacontainer e navi da crociera dalle dimensioni titaniche – sta trasformando la geografia dei trasporti marittimi globali. A fronte di queste nuove esigenze, solo pochi scali sono davvero pronti a raccogliere la sfida. Tra questi, uno in particolare si distingue per capacità e potenzialità: Gioia Tauro. Situato nel cuore del Mediterraneo, il porto calabrese è l’unico in Italia in grado di accogliere senza limitazioni operative le ULCS (Ultra Large Container Ships), le navi da oltre 20.000 TEU che dominano le rotte Asia-Europa.

Navi più grandi, porti più selezionati

Il gigantismo navale nasce dalla logica dell’economia di scala: più grande è la nave, minore è il costo per container trasportato. Ma più grande è la nave, più esigente è il porto: servono fondali profondi, piazzali estesi, gru ad alta capacità, rapidità nei trasbordi e connessioni terrestri efficienti.

In questo scenario, i porti italiani si dividono: da un lato c’è Gioia Tauro, tecnicamente pronto ma ancora poco integrato nel sistema produttivo del Paese; dall’altro ci sono i porti delle cosiddette “ascelle” italiane – Genova e La Spezia a nord-ovest, Trieste e Venezia a nord-est – più vicini ai poli industriali, meglio connessi con le dorsali ferroviarie, ma spesso limitati da vincoli fisici e ambientali.

Gioia Tauro, un colosso pronto ma isolato

Con i suoi fondali profondi fino a 18 metri, banchine lunghe oltre 3 km, e un layout pensato fin dall’inizio per il traffico container, Gioia Tauro è nato per il gigantismo navale. Oggi, grazie al nuovo collegamento ferroviario con la rete nazionale, lo scalo calabrese sta cominciando a colmare il suo storico isolamento.

L’attivazione del gateway ferroviario a sei binari da 750 metri e la gestione diretta da parte di RFI hanno permesso l’integrazione con gli interporti di Nola, Bologna e Padova, aprendo finalmente una via terrestre stabile verso il nord industriale.

Ma restano le criticità: mancano retroporti industriali strutturati, la competitività è spesso ostacolata da infrastrutture stradali inadeguate e assenza di un ecosistema produttivo locale che alimenti lo scalo in import/export. Di fatto, Gioia Tauro funziona ancora prevalentemente come hub di transhipment, ovvero per il trasbordo da navi madri a navi feeder più piccole.

Le “ascelle” del Nord: più vicine al mercato, ma meno spazio

I porti di Genova, La Spezia e Trieste – definiti “delle ascelle” per la loro posizione ai margini superiori dello “stivale” – sono i principali concorrenti di Gioia Tauro. Hanno il vantaggio di essere più prossimi alle aree industriali del Nord Italia, Germania, Austria e Svizzera, e sono ben collegati con le reti TEN-T e i mercati continentali.

Ma, al tempo stesso, soffrono limiti strutturali: mancanza di spazio fisico per l’espansione, vincoli ambientali, fondali non sempre adatti alle ULCS. Il gigantismo navale sta rendendo questi porti sempre più congestionati, e le operazioni di dragaggio o ampliamento sono spesso rallentate da iter autorizzativi lunghi e complessi.

Una strategia nazionale assente

Il problema vero, però, non è tecnico: è politico. Manca una strategia portuale nazionale in grado di valorizzare ogni porto per la sua vocazione naturale. Gioia Tauro potrebbe diventare il principale porto gateway del Paese per i traffici extra-europei, alleggerendo gli scali del Nord e rendendo l’Italia un vero ponte tra continenti.

Ma per farlo servono:

Interventi strutturali su collegamenti intermodali (strade, ferrovie, retroporti);

Investimenti per attrarre industria e logistica nel Sud;

Coordinamento tra le autorità portuali, evitando logiche di concorrenza interna.

Il gigantismo navale non è un fenomeno passeggero. È la nuova normalità dei traffici marittimi. In questo contesto, l’Italia ha una risorsa chiave in Gioia Tauro, ma non può più permettersi di lasciarla ai margini. Le meganavi scelgono i porti in base a efficienza, costi e tempi. Non guardano le mappe politiche, ma le performance logistiche. Se l’Italia saprà mettere a sistema le sue eccellenze, a partire dal colosso calabrese, potrà ritagliarsi un ruolo centrale nel nuovo ordine globale dei trasporti. Altrimenti, resterà spettatrice, mentre altre sponde del Mediterraneo – Grecia, Spagna, Marocco – prenderanno il largo.

