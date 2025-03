Giarre, ecco i nuovi diplomati del corso di “Enofood 4.0”

StrettoWeb

Le allieve e gli allievi dell’avviso 36 di Giarre (Catania) hanno conseguito il diploma ITS della Fondazione Albatros di Messina concludendo il corso “Enofood 4.0: esperto nel settore Agrifood, Enogastronomia, Ospitalità e territori”. Questo percorso di formazione, che è stato gratuito e della durata complessiva di 2000 ore, si è svolto nella sede dell’IPSSEOA “Giovanni Falcone”, guidato dalla dirigente scolastica Monica Insanguine. I neo diplomati, di cui tre centisti, sono dei veri e propri esperti in cultura gastronomica che possono operare in numerosi contesti professionali legati alla conoscenza delle produzioni e delle preparazioni culinarie, alla promozione, comunicazione e valorizzazione del cibo e della cultura alimentare mediterranea in chiave innovativa, anche legata alla narrazione e alla multimedialità.

La Fondazione ITS Albatros di Messina, si conferma molto attenta all’offerta formativa proposta che, come evidenzia la Presidente Antonina Sidoti: “proponiamo percorsi sempre rispondenti alle richieste lavorative del territorio e comunque sempre all’avanguardia che consentano ai nostri diplomati di inserirsi nel mondo del lavoro, con una preparazione di altissimo livello”.

