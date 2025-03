Calcio a 5, la Futura Under 19 batte la Pirossigeno Cosenza

StrettoWeb

Una partita significativa, anche in ottica del prossimo PlayOff, quella disputata dalla Futura contro i lupacchiotti della Pirossigeno Cosenza. Una gara di sacrificio, cuore e determinazione, che ha visto i giovani della Futura riscattare la sconfitta dell’andata e regalare ai tifosi una vittoria indimenticabile.Scenario da urlo al Palattinà. Un’operazione riscatto perfettamente riuscita, coronata da una prestazione di gruppo che ha lasciato il segno.

La partita non è iniziata nel migliore dei modi per la Futura, che si è trovata sotto 1-0 dopo un primo tempo combattuto ma sfortunato. La Pirossigeno Cosenza ha approfittato di un momento di difficoltà dei padroni di casa, ma la reazione della Futura non si è fatta attendere. Al centro della scena, Christian Melito, autore del gol del pareggio che ha riacceso le speranze della squadra. Tuttavia, la gioia di Melito è stata offuscata da un’ammonizione per doppio giallo, che lo ha costretto a lasciare il campo e ha messo la Futura in inferiorità numerica.

Con un uomo in più, la Pirossigeno Cosenza ha approfittato della superiorità numerica e ha segnato, portandosi nuovamente in vantaggio.

Ma la Futura non si è arresa. Anzi, ha reagito con un cuore e una grinta ammirevoli, dimostrando di avere carattere e spirito di squadra. Guidati dal mister Francesco De Stefano, i ragazzi giallo-blu hanno dato vita a una grande prova di gruppo, dimostrando di saper lottare fino all’ultimo respiro.

Nel secondo tempo, la Futura ha scritto una pagina di pura emozione. Nato Tripodi, con una bella giocata, ha trovato il gol del pareggio, riportando la squadra in partita. Ma non è finita qui. Riccardo Azzarà, ha siglato il gol della vittoria, regalando ai tifosi un’esplosione di gioia e completando una rimonta che sembrava impossibile.

Fare un nome soltanto sarebbe riduttivo. Questa vittoria è il frutto di un lavoro di squadra, di un collettivo che ha saputo superare le difficoltà e dimostrare di avere carattere. La Futura ha mostrato di avere un cuore grande, una mentalità vincente e una voglia di riscatto che ha fatto la differenza.

Una grande prova, non solo per il risultato, ma per il modo in cui è stata ottenuta. Operazione riscatto completata: la Futura, già campione della categoria nella passata stagione, è pronta a volare sempre più in alto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.