Futsal, l’Ecosistem Lamezia Soccer cede al Bitonto: 3-8 al PalaSparti

Brutta serata per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che davanti al pubblico del PalaSparti incassa una pesante sconfitta per 3-8 contro il Futsal Bitonto. Nonostante un avvio promettente, gli Orange subiscono la rimonta degli ospiti, che prendono il controllo del match già nel primo tempo e dilagano nella ripresa.

La cronaca del match

L’avvio di gara è esaltante per il Lamezia: dopo appena 1’15”, Victor Peralta trova subito la via del gol e porta in vantaggio i suoi. Ma il Bitonto risponde immediatamente con Castillo, che firma l’1-1.

L’Ecosistem non si scompone e torna avanti ancora con Peralta, che sigla la sua doppietta personale per il 2-1. Tuttavia, la reazione dei pugliesi è veemente: nel giro di pochi minuti Marzocca (9’25”) e Caggianelli (10’29”) ribaltano il punteggio, portando gli ospiti in vantaggio 2-3. L’Ecosistem prova a riorganizzarsi, ma prima dell’intervallo arriva un altro colpo del Bitonto con Solimini (13’54”), che segna il 2-4. Poi, a soli 19 secondi dalla sirena, Marzocca sigla la sua doppietta personale, chiudendo la prima frazione sul 2-5 per gli ospiti.

Ripresa senza storia

Nella seconda metà di gara, il Bitonto non lascia scampo ai padroni di casa. Dopo appena 1’28”, è ancora Marzocca a trovare il gol per il 2-6. Il Lamezia fatica a reagire e al 4’05” arriva anche il 2-7 firmato da Castillo. Gli Orange provano a rialzare la testa con il gol di Martino all’8’52”, che porta il punteggio sul 3-7, ma è solo un’illusione. Al 11’35”, Caggianelli cala il sipario sul match con la rete del definitivo 3-8.

Sconfitta pesante, ma la salvezza è già in tasca

Una battuta d’arresto netta per l’Ecosistem, che dopo la certezza della salvezza incappa in una serata difficile contro un Bitonto determinato e cinico sotto porta. La squadra di casa paga soprattutto i tanti errori difensivi e la mancanza di lucidità nei momenti chiave del match. Gli Orange dovranno ora archiviare in fretta questa sconfitta e concentrarsi sulle ultime sfide stagionali per chiudere nel migliore dei modi il campionato.

