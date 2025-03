Fratelli d’Italia si radica nella locride

StrettoWeb

Fratelli d’Italia continua a consolidare il legame con le comunità locali. A Siderno, in una serata di grande coinvolgimento politico, arricchita dalla gradita presenza e dal costruttivo contributo dei rappresentanti della coalizione di centrodestra, è stato eletto Presidente Comunale Salvatore Alessi, apprezzato esponente della destra sidernese, pronto a guidare il partito con impegno, determinazione e spirito di servizio, forte del sostegno di un gruppo storico del Partito di assoluto livello.

A Bovalino, con la volontà di dare continuità al positivo percorso intrapreso intrapreso in questi anni, che ha visto Fratelli d’Italia primeggiare sempre in tutte le competizioni elettorali, è stato eletto per acclamazione Presidente Comunale Domenico Vadalà, stimato medico e storico militante della destra bovalinese, che con entusiasmo e passione torna a impegnarsi in prima persona per rafforzare Fratelli d’Italia e consolidare la sua presenza nella comunità.

