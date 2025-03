Fratelli d’Italia continua a consolidarsi in Provincia: nuova guida per il Circolo di Bovalino | NOME

StrettoWeb

Fratelli d’Italia prosegue il suo percorso di consolidamento sul territorio con il Congresso Comunale del Circolo di Bovalino, che ha sancito un importante passaggio di testimone. Dopo otto anni di intensa attività e impegno costante il Commissario uscente Bruno Squillaci, attuale Coordinatore provinciale, lascia infatti la presidenza del Circolo a Domenico Vadalà, con la volontà di promuovere una partecipazione sempre più ampia all’interno del partito: “La decisione di lasciare la presidenza del Circolo di Bovalino – ha dichiarato Bruno Squillaci – nasce dalla consapevolezza di dover garantire un impegno a tempo pieno alla Federazione provinciale e dalla volontà di promuovere una gestione sempre più inclusiva e dinamica a livello comunale”.

“Dopo otto anni intensi e ricchi di soddisfazioni, che hanno visto Fratelli d’Italia primeggiare sempre in tutte le competizioni elettorali, lascio un Circolo solido, con una classe dirigente capace e appassionata, pronta a portare avanti con forza i valori e gli ideali di Fratelli d’Italia. L’impegno assunto all’unanimità durante il Congresso di ieri è quello di continuare a lavorare per affrontare con la giusta determinazione le sfide che ci attendono per il futuro, a partire dalle prossime elezioni amministrative che dovranno vederci protagonisti e pronti a garantire alla nostra comunità un’alternativa valida e competente all’attuale Amministrazione comunale. Con l’impegno e la partecipazione attivia di tutti, Fratelli d’Italia sarà in grado di proporre un progetto credibile e vincente per il futuro di Bovalino”.

Le parole di Domenico Vadalà

A raccogliere il testimone sarà Domenico Vadalà, eletto per acclamazione nuovo Presidente Comunale, figura di riferimento storica della destra bovalinese, che sarà affiancato da un Coordinamento comunale di assoluto livello, composto da Carmen Triveri, Francesco Cutugno, Rocco Sacco e Antonio Angotzi. Un gruppo dirigente che rappresenta il giusto equilibrio tra esperienza e rinnovamento, competenza e determinazione, pronto a dare nuova linfa e impulso all’azione politica sul territorio, insieme a tutti i militanti e simpatizzanti del Circolo.

“Ringrazio tutti gli amici del partito per la fiducia accordatami – ha dichiarato il neo Presidente Domenico Vadalà – e con grande senso di responsabilità metterò al servizio di Fratelli d’Italia e della comunità bovalinese la mia esperienza politica, maturata in un percorso sempre coerente con i valori della destra. Oggi più che mai dobbiamo impegnarci in prima persona per consolidare e far crescere Fratelli d’Italia nel nostro Comune e in tutto il comprensorio e per costruire un’alternativa forte, competente e credibile, radicata nel territorio e vicina alle reali esigenze dei cittadini. Lavoreremo fin da subito per coinvolgere attivamente i tanti simpatizzanti che ci sostengono quotidianamente e che credono nel nostro progetto politico. Con il nuovo Coordianamento abbiamo in programma diverse iniziative su temi di fondamentale importanza come la sanità, le infrastutture, il lavoro, il sociale e la sicurezza della nostra comunità. Saremo vigili, attenti e propositivi per tenere alta l’attenzione su queste problematiche, che sono prioritarie per la crescita e lo sviluppo del nostro paese”.

Il Congresso ha ribadito la piena compattezza del Partito e la giusta determinazione nel proseguire il percorso di crescita, restando sempre un riferimento politico saldo e coerente per la comunità bovalinese. “Continuerò a lavorare insieme al nuovo gruppo dirigente comunale e a tutti i nostri iscritti con il massimo impegno e con lo stesso spirito di servizio che hanno sempre animato la mia azione politica – ha concluso Bruno Squillaci – convinto che il Circolo di Bovalino saprà continuare su questo percorso virtuoso con rinnovato entusiasmo, consolidando il suo ruolo centrale nel territorio e portando risultati importanti per il nostro paese”.

Si guarda quindi al futuro con entusiasmo e determinazione, forti di una squadra unita, coesa e pronta a lavorare per rafforzare la presenza della destra sia a livello locale che nel comprensorio, attraverso un’azione sinergica con gli altri Circoli dei Comuni della Locride.

