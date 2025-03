Frane, al via i lavori nel centro abitato di Realmonte

StrettoWeb

Mancano ormai pochi giorni all’avvio dei lavori che a Realmonte, nell’Agrigentino, consentiranno il consolidamento del versante sud-ovest del centro abitato, in prossimità della scuola elementare, e a valle di via Palermo. La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico ha aggiudicato l’appalto per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli interventi. Giunge così al termine una vicenda che, negli ultimi anni, ha creato non poca apprensione ai residenti di questa zona densamente popolata.

Le parole di Schifani

“La costante attività di monitoraggio delle aree più fragili dal punto di vista del rischio idrogeologico – commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al vertice della Struttura commissariale – ci consente di programmare le risorse disponibili e di intervenire nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle procedure tecniche e delle normative vigenti. La salvaguardia della pubblica incolumità e la messa in sicurezza dei centri abitati sono gli obiettivi che ci siamo prefissati. La sinergia con le amministrazioni comunali, da una parte, e la piena collaborazione tra gli uffici tecnici, dall’altra, sono alla base degli ottimi risultati raggiunti”.

A Realmonte si interverrà per risolvere in modo definitivo tutte le criticità che hanno aggravato una situazione già problematica. In questo sito, infatti, negli ultimi vent’anni si sono registrati numerosi episodi di movimenti franosi che hanno causato danni importanti al manto di alcune arterie stradali strategiche e prodotto lesioni a edifici privati e infrastrutture pubbliche.

A eseguire i lavori, secondo la graduatoria ufficializzata dagli Uffici diretti da Sergio Tumminello, sarà la N.G.A Costruzioni srl di Mussomeli, in ragione di un ribasso del 31,9 per cento e per un importo di poco inferiore a un milione di euro. Il progetto ha individuato soluzioni che prevedono opere idriche e di contenimento, quali gabbionate e palificate in cemento armato, per contrastare lo scivolamento del versante. Un sistema drenante permetterà di convogliare le acque in appositi pozzetti. Si farà anche ricorso all’ingegneria naturalistica, con rivestimenti in geostuoia in grado di contrastare i fenomeni erosivi.

