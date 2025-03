“Forza Reggio ODV-Ets” festeggia a sorpresa i 30 anni di volontariato del Segretario Pietro Marra

StrettoWeb

“Con orgoglio e grande stima la nostra associazione di volontariato ha organizzato a sorpresa una riunione trasformata poi in festeggiamenti per i 30 anni di volontariato del nostro Segretario Pietro Marra. Una vita dalla giovane età dei 17 anni sino ad oggi, dedicata al volontariato di Protezione Civile e soccorso generico con un grande impegno e presenza sul territorio”. E’ quanto si legge in una nota dell’Associazione, che ha festeggiato a sorpresa i 30 anni di volontariato del proprio segretario, elencando i ruoli e le attività svolte.

“Iniziando con l’appartenenza al C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell’ Ordine di Malta con qualifica di “Capo Servizio” per poi fondare nel 2002 l’ Associazione C.I.S.P.A.N.A. Corpo Italiano Soccorso e Protezione Ambiente Natura Animali, successivamente approdare nell’ A.N.P.A.N.A. con qualifica di Guardia Zoofila e Guardia Particolare Giurata, poi Antincendio e Protezione Civile con l’ Associazione Nautica San Gregorio e infine nel 2021 nel Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate con qualifica di Ufficiale S. Tenente, addetto all’ ufficio “Operazioni e Addestramento” in forza al Centro di Mobilitazione Calabria e nello stesso tempo appartenente al Comitato CRI della Vallata del Gallico, dove la Presidente attuale è Francesca Pintomalli”.

“Questo significa credere sin alla giovane età in quella forma di volontariato e prestarsi agli altri senza scopo di lucro , purtroppo quello che oggi sta andando a perdersi perchè in questa società i giovani pensano a tutt’altra cosa e cioè stare collegati su internet e sempre con i cellulari in mano, senza più un dialogo genuino, per poi i più deboli finire perseguitati con atti di bullismo e nelle peggiori ipotesi come si sente spesso in tv, attuare gesti estremi come il suicidio”, si chiude la nota del Consiglio Direttivo.

