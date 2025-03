Forte vento a Reggio Calabria: chiusi i parchi pubblici

StrettoWeb

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che a causa del forte vento che sta colpendo la città in queste ore, “si comunica che, con ORDINANZA DIRIGENZIALE DEL 14/03/2025 del SETTORE AMBIENTE (Prot. 14/03/2025.0064607.U), è stata ordinata la chiusura, a partire dalle ore 14:30 della data odierna, 14/03/2025, fino a cessata emergenza, dei seguenti parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli:

– VILLA COMUNALE “UMBERTO I”;

– PARCO “FEDERICA CACOZZA” (EX “PARCO BOTTEGHELLE”, VIALE CALABRIA);

– “PARCO DELLE VITTORIE” (PARCO URBANO VIA DELLE VITTORIE)”.

