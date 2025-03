Flag Football, buona la prima dei Caribdes Messina a Latina

StrettoWeb

Ha preso il via lo scorso fine settimana il campionato nazionale senior di Flag Football 2025, il massimo campionato italiano, in cui i Caribdes Messina hanno sfidato le altre compagini del girone Sud: Bufali Latina, Owls Maddaloni, Sharks Palermo e Vespe San Giorgio Ionico. Per la squadra, cara alla presidente Roberta Mazzaglia, i primi due incontri al campo sportivo “Borgo Flora” di Cisterna di Latina hanno visto i giallorossi imporsi 30-0 contro gli Owls Maddaloni e successivamente spuntarla 25-21 contro i padroni di casa, e organizzatori della tappa, i Bufali Latina.

Nel terzo incontro di giornata è arrivata l’unica sconfitta nel derby tra siciliane che ha premiato gli Sharks Palermo per 22-0. La giornata di gare per i peloritani si è conclusa con la sfida che ha visto prevalere i Caribdes Messina per 37-14 contro le Vespe San Giorgio Ionico.

Ad aprile si gioca in riva allo Stretto. Trentatrè le squadre al via in questo campionato senior nazionale divise in sei raggruppamenti: Nord Ovest, Nord, Nord Est, Centro, Centro Sud e Sud. Messina è rappresentata dai Caribdes che sono inseriti nel girone Sud, composto da cinque squadre, insieme all’altra siciliana Sharks Palermo, la laziale Bufali Latina, la campana Owls Maddaloni, provincia di Caserta, e la pugliese San Giorgio Ionico, provincia di Taranto. Stabiliti già i fine settimana in cui si giocherà la stagione regolare, un turno al mese da questo marzo con la prima giornata già disputata lo scorso 16 marzo a Latina.

Seguirà la seconda a Messina il 6 aprile, quando si giocherà alla Cittadella Sportiva Universitaria con inizio alle ore 11.00 e ingresso libero. A maggio, precisamente il 4, il girone Sud giocherà a Taranto, poi ci saranno due interdivisionali in cui ci si confronterà a Ferrara il 28-29 giugno con le squadre del girone Nord est e a Palermo il 19 luglio con le squadre del Nord ovest. In ogni giornata ogni squadra affronterà le altre disputando quattro partite a testa.

Risultati Conference Sud 1ª Giornata

Bufali Latina – Vespe San Giorgio Ionico 12-14

Owls Maddaloni – Caribdes Messina 0-30

Vespe San Giorgio Ionico – Sharks Palermo 12-46

Bufali Latina – Caribdes Messina 21-25

Sharks Palermo – Caribdes Messina 22-0

Bufali Latina – Owls Maddaloni 18-26

Vespe San Giorgio Ionico – Owls Maddaloni 2-33

Bufali Latina – Sharks Palermo 7-44

Owls Maddaloni – Sharks Palermo 6-38

Caribdes Messina – Vespe San Giorgio Ionico 37-14

Classifica

Sharks Palermo 12 Caribdes Messina 9 Owls Maddaloni 6 Vespe San Giorgio Ionico 3 Bufali Latina

