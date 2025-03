Fiumedinisi, via alla 2ª tappa del progetto “Le Valli del Mito e della Musica”

StrettoWeb

Prende ufficialmente il via oggi, sabato 22 marzo dalle ore 19:00, nella splendida cornice di Piazza Matrice a Fiumedinisi, la seconda tappa del progetto “Le Valli del Mito e della Musica”, promosso dal GAL Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza. Protagonista della serata sarà lo chef Pasquale Caliri, che porterà il suo tocco innovativo alla tradizione con uno showcooking esclusivo. In programma la preparazione di un piatto che racconta il territorio con originalità: agnello, patate dolci, carote e caffè, un incontro sorprendente tra sapori autentici e tecnica contemporanea. Chef Caliri, noto per la sua capacità di reinterpretare la cucina siciliana con uno stile sperimentale e raffinato, accompagnerà il pubblico in un viaggio sensoriale tra memoria e innovazione, offrendo un’esperienza gastronomica unica nel suo genere.

A seguire degustazioni gratuite di maccheroni al sugo di carne di maiale, preparati secondo l’antica tradizione locale, un’occasione per assaporare i sapori autentici della Valle del Nisi. La serata si concluderà con lo spettacolo musicale in programma alle ore 21. Sul palco il cantastorie Carlo Barbera, che condurrà il pubblico in un viaggio tra parole e melodie della tradizione, e il gruppo I Vulkànica, con uno show coinvolgente ispirato ai ritmi popolari siciliani. Un appuntamento imperdibile per celebrare il legame tra cibo, cultura e identità, che animerà il cuore della Valle del Nisi con emozioni, sapori e suoni della nostra terra.

Le parole del Presidente del GAL

“Questa seconda tappa a Fiumedinisi – spiega il presidente del GAL Antonio Bonfiglio – rappresenta un ulteriore passo nel percorso che abbiamo avviato per valorizzare l’identità autentica delle nostre Valli. Attraverso il cibo, la cultura e la musica popolare vogliamo promuovere un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sul radicamento territoriale e sulla qualità. Il progetto ‘Le Valli del Mito e della Musica’ nasce proprio per mettere in rete le eccellenze locali, creare sinergie tra i comuni e restituire centralità alle nostre tradizioni, rendendole protagoniste del presente e del futuro”. Il progetto proseguirà domani, domenica 23 marzo, con un pomeriggio dedicato all’innovazione e sostenibilità in cucina, tra esposizioni, tavole rotonde, showcooking e spettacolo musicale.

