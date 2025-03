Fiumedinisi, al via l’appuntamento con “Le Valli del Mito e della Musica”: oggi secondo appuntamento

StrettoWeb

Grande partecipazione, nonostante le condizioni meteo incerte, per la prima serata della seconda tappa del progetto “Le Valli del Mito e della Musica”, promosso dal GAL Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza, che ha animato sabato 22 marzo la suggestiva Piazza Matrice di Fiumedinisi con una serata all’insegna della cultura, dei sapori e della musica popolare. La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione del sindaco di Fiumedinisi Giovanni De Luca, della responsabile del Piano del GAL Beatrice Briguglio, dell’assessore del Comune di Alì Terme Rita Cicala, del sindaco di Taormina e deputato regionale Cateno De Luca, e del sindaco di Roccalumera On. Giuseppe Lombardo.

Le dichiarazioni

“Siamo felici di ospitare questo progetto a Fiumedinisi – ha dichiarato il sindaco Giovanni De Luca – perché ci offre l’occasione di raccontare chi siamo, valorizzando i nostri prodotti, le nostre tradizioni e la nostra comunità. Il territorio ha bisogno di visioni condivise come questa, capaci di unire e di generare nuove opportunità”.

“Il nostro obiettivo con Le Valli del Mito e della Musica – ha affermato Beatrice Briguglio, responsabile del Piano del GAL Taormina Peloritani – è dare voce alle identità locali, mettendo in rete i territori e raccontandone le eccellenze attraverso linguaggi coinvolgenti come il cibo, la musica e l’incontro tra le persone. È un percorso che parte dalle radici per guardare al futuro con concretezza e visione”.

“Il GAL Taormina Peloritani – ha affermato il sindaco di Taormina Cateno De Luca – si sta dimostrando una realtà capace di incidere concretamente sul territorio, diventando un modello di riferimento per capacità progettuale e visione strategica. Questa non è solo una rassegna di eventi, ma un vero progetto di coesione territoriale che punta a costruire una rete stabile tra i comuni, valorizzando cultura, enogastronomia e sostenibilità come leve di sviluppo autentico per le Valli Peloritane”.

Protagonista della serata è stato lo chef Pasquale Caliri, che ha presentato uno showcooking originale con una creazione che ha sorpreso e conquistato il pubblico: agnello con patate dolci, carote e caffè, un piatto che unisce ingredienti della tradizione a una visione contemporanea della cucina d’autore. La degustazione è stata curata in collaborazione con il Ristorante La Cartiera, la Macelleria Puglisi e la Macelleria Salita San Pietro. Ampia anche l’esposizione dei prodotti tipici del territorio, con la partecipazione di:

Panificio Da Pietro (Nizza di Sicilia), Panificio Guarnera, Pasticceria Todaro (Alì Terme), Pasticceria Gugliotta (Fiumedinisi) , All’Angolo Bar Pasticceria (Fiumedinisi), Caseificio aziendale “Antichi Sapori” di Itala, Birrificio agricolo Minchia Sikania.

A concludere la serata, lo spettacolo musicale con il cantastorie Carlo Barbera e il gruppo Vulkànica, che hanno animato la piazza con suoni, emozioni e appartenenza.

Il programma di oggi domenica 23 marzo

La giornata di oggi proseguirà nel segno del dialogo tra tradizione e innovazione. Alle ore 19:30, in Piazza Matrice, si terrà la tavola rotonda “Il Futuro delle Produzioni Locali”, con gli interventi di:

Alessandro Lupini, azienda agricola Naturalì (Alì)

Gianfranco Micalizzi, Castello D’Alcontres (Nizza di Sicilia)

Antonella Sidoti, presidente Fondazione ITS Albatros

Alle ore 20:00, lo showcooking dello chef Paolo Romeo, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Messina, proporrà un risotto al limone Interdonato con polvere di nero di seppia e ristretto di pomodoro, seguito dalla degustazione delle sarde a beccafico. La serata si chiuderà alle ore 21:30 con il concerto dei gruppi Folk Val di Nisi e Arancia Amara, per un viaggio musicale tra le radici e l’identità della Valle del Nisi. Per info e programma completo: www.galtaorminapeloritani.it/le-valli-del-mito-e-della-musica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.