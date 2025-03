Fit Cisl Calabria: “il reclutamento di personale marittimo in Calabria è un segnale positivo per la nostra regione”

StrettoWeb

“Negli ultimi mesi, è emersa un’attenzione crescente da parte delle aziende di navigazione, che hanno messo al centro della loro strategia di reclutamento il nostro territorio, la Calabria. Questa scelta non solo risponde a una necessità di lungo periodo, legata alla carenza di personale qualificato nelle professioni del mare, ma rappresenta anche una concreta opportunità per il nostro territorio”.

“Siamo contenti che le aziende abbiano riconosciuto il grande potenziale del nostro territorio. La Calabria, grazie anche alle sue eccellenti realtà scolastiche, ha risorse umane altamente capaci e pronte a rispondere alla crescente domanda di professionisti del mare”, ha dichiarato Vincenzo Fausto Pagnotta, Segretario Generale della FIT Cisl Calabria.

“Questa nuova attenzione è un segnale positivo non solo per il settore marittimo, ma per l’intero territorio calabrese, che finalmente vede nuove opportunità di lavoro attraverso la valorizzazione delle professioni marittime. La nostra regione, che negli ultimi anni ha sperimentato un lento ma costante spopolamento delle sue aree, può ora sperare in un rinnovato sviluppo occupazionale grazie ad iniziative come gli open day e le campagne di reclutamento promosse dalle compagnie di navigazione”.

“Queste iniziative, insieme ad altre in corso sui tavoli nazionali con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e il Comando Generale, sui temi della semplificazione e sburocratizzazione del settore, contribuiscono a colmare il gap di personale marittimo che affligge il cluster. Inoltre, offrono risposte concrete alla necessità di formazione qualificata e accessibile. Il fatto che le aziende abbiano scelto la Calabria per il reclutamento di nuove figure professionali è un investimento per il futuro, che va accolto con entusiasmo”.

“A ciò si aggiunge l’importante opportunità per i giovani di intraprendere una carriera nel settore marittimo senza alcun costo iniziale di formazione, grazie ai finanziamenti previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Infatti, attraverso l’articolo 36 del Decreto Lavoro 2023,il governo ha stanziato 7 milioni di euro per il periodo 2023-2026,destinati alla formazione iniziale del personale marittimo”.

“Oggi è necessario continuare a lavorare affinché il settore marittimo sia una sempre più concreta opportunità di crescita economica e occupazionale per i nostri giovani. Per questo, come Fit Cisl Calabria oltre a garantire la nostra presenza in questi momenti di confronto, continueremo nel nostro impegno a seguire e supportare i giovani nel loro percorso di avvicinamento e ingresso nel mondo del lavoro, affinché possano cogliere tutte le opportunità che anche questo settore offre”.

