Firenze-Reggio Bic, Cugliandro: “vittoria dopo una gara difficile. Ora l’Eurocup”

La Fisiosanisport Reggio Bic conquista un’importante vittoria contro un combattivo Firenze in una partita dal ritmo altalenante. Coach Cugliandro analizza il match, sottolineando le difficoltà incontrate e l’importanza del successo. “Era una gara difficile, come ci aspettavamo. Giocare fuori casa è sempre un’incognita, soprattutto in un campionato così competitivo. Firenze ha dimostrato più volte di poter competere con tutti e ha giocatori esperti come Luciano e Anderson, che ci hanno messo in difficoltà“, spiega Cugliandro.

L’inizio della partita ha visto Firenze partire meglio con due triple di Anderson, ma la Reggio Bic è riuscita subito a rientrare in partita e prendere il comando con un vantaggio di otto punti. “Abbiamo gestito bene la partita per diversi minuti, ma poi alcuni fischi ci hanno frenato e Firenze è riuscita a recuperare. Nel terzo quarto abbiamo avuto un calo di concentrazione e non trovando il canestro siamo andati in difficoltà anche in difesa, permettendo loro di portarsi avanti di sette lunghezze“.

La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, ma nel finale la Reggio Bic ha trovato lo sprint decisivo. “C’è stato un rush finale che ci ha permesso di rientrare e poi mettere la zampata vincente, grazie anche a un superlativo Juninho Clemente“.

Eurocup alle porte: un’altra sfida con Firenze

Archiviata la vittoria in campionato, la Reggio Bic si prepara all’Eurocup, che si giocherà in casa. Il primo incontro sarà nuovamente contro Firenze, ma con una squadra diversa. “La partita delle 10 del mattino è sempre un’incognita, soprattutto in una competizione così importante. Firenze, per via delle regole sugli abbattimenti, avrà un quintetto diverso rispetto al campionato, ma rimane un avversario da non sottovalutare“.

La giornata di Eurocup sarà intensa, con un secondo match ancora più impegnativo nel pomeriggio: “dopo Firenze, affronteremo Vigo, una squadra molto agguerrita che vuole vincere a tutti i costi. Sarà una giornata cruciale per il nostro cammino“.

Reggio Bic vicina alle semifinali scudetto: un sogno che si avvera

Oltre all’Eurocup, la Reggio Bic ha ormai un piede e mezzo nelle semifinali scudetto, un traguardo storico per la squadra. “A inizio anno lo sognavo, perché i sogni aiutano a fissare obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Questo era uno di quelli: difficile, ma possibile. Grazie al lavoro e ai sacrifici fatti, siamo arrivati a un passo dalla qualificazione“.

Coach Cugliandro invita a non dare nulla per scontato: “Come ho scritto in settimana, questo non deve sembrare normale: è il frutto di un lavoro incredibile. La qualificazione non è ancora matematica, ma siamo vicini. Dobbiamo comunque rimanere concentrati e puntare a vincere ogni partita, anche considerando che Firenze e Giulianova si scontreranno tra loro e avranno altre gare impegnative“.

Con un calendario favorevole, la Reggio Bic ha una grande opportunità di entrare tra le prime quattro d’Italia, un risultato storico per la squadra. Il sogno scudetto si avvicina e la determinazione non manca: la squadra è pronta a scrivere un’altra pagina di storia.

