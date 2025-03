La Fiorentina batte l’Atalanta: Kean vince la sfida dei bomber azzurri contro Retegui | CLASSIFICA

StrettoWeb

Una cavalcata vincente terminata in rete. Moise Kean firma la 16ª perla della sua stagione, quella della rinascita dopo l’orribile 0 dell’annata passata con Allegri alla Juventus. Un gol importantissimo per la Fiorentina che vince il big match pomeridiano della 30ª Giornata di Serie A battendo 1-0 l’Atalanta al “Franchi”. Tre punti pesanti per la squadra toscana che sale temporaneamente al 7° posto a quota 51 a -1 dal piazzamento Conference League occupato dalla Roma, a -4 da quello Europa League della Juventus e a -5 dall’ultimo posto utile per la Champions attualmente di proprietà di un sorprendente Bologna.

Kean ha vinto anche la sfida a distanza contro l’altro bomber della Nazionale, Mateo Retegui, sostituito dal 55′ da Gasperini dopo una prova opaca e non ancora al meglio dopo il recente infortunio che lo ha reso indisponibile nelle sfide di Nations League contro la Germania. Attualmente, entrambi sono ai primi due posti della classifica dei bomber della Serie A con 16 e 22 gol. L’Atalanta perde una ghiotta occasione per mettere pressione al Napoli impegnato questa sera contro il Milan e fallisce l’aggancio al secondo posto.

Programma 30ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

Como-Empoli 1-1

Venezia-Bologna 0-1

Ore 18:00

Juventus-Genoa 1-0

Ore 20:45

Lecce-Roma 0-1

Domenica 30 marzo

12:30

Cagliari-Monza 3-0

Ore 15:00

Fiorentina-Atalanta

Ore 18:00

Inter-Udinese

Ore 20:45

Napoli-Milan

Lunedì 31 marzo

Ore 18:30

Verona-Parma

Ore 20:45

Lazo-Torino

Classifica Serie A

Inter 64* Napoli 61* Atalanta 58 Bologna 56 Juventus 55 Lazio 51* Roma 49 Fiorentina 48 Milan 47* Udinese 40* Torino 35* Genoa 35 Como 30 Cagliari 26 Verona 26* Lecce 25 Parma 25* Empoli 23 Venezia 20 Monza 15

*una partita in meno

Programma 31ª Giornata Serie A

Venerdì 4 aprile

Ore 20:45

Genoa-Udinese

Sabato 5 aprile

Ore 15:00

Monza-Como

Ore 18:00

Parma-Inter

Ore 20:45

Milan-Fiorentina

Domenica 6 aprile

Ore 12:30

Lecce-Venezia

Ore 15:00

Empoli-Cagliari

Torino-Verona

Ore 18:00

Atalanta-Lazio

Ore 20:45

Roma-Juventus

Lunedì 7 aprile

Ore 20:45

Bologna-Napoli

